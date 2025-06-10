الثلاثاء 10 يونيو 2025
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اقتصاد

البنك المركزي: قطاع الأعمال الخاص يحصد الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية

البنك المركزي
البنك المركزي

 أكد البنك المركزي أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025.

ولفت إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.

 

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه والتسهيلات الائتمانية هي التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية. 

 

وأرجع المركزي، في تقريره الشهري، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنيه بمعدل 30.1%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنیه بمعدل 15.5%.

وبحسب المركزي، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 510.8 ملیار جنیه. 

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