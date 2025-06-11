الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي ينضم اليوم إلى معسكر الأهلي في ميامي

وسام أبوعلي،فيتو
وسام أبوعلي،فيتو

يصل وسام أبو علي نجم النادي الأهلي لمعسكر الأحمر في ميامي اليوم الأربعاء، استعدادا للانتظام مع الفريق الذي يستعد للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح وسام أبو علي راحة من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد وطول سفر رحلته للوصول إلى ميامي.

وخطف منتخب عمان بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادل قاتل مع منتخب فلسطين، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

برنامج غذائي للاعبي الأهلي

 حرص محمد فرحات، الطباخ الذي يرافق بعثة النادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، على التنسيق الكامل مع الجهازين الفني والطبي؛ من أجل إعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقًا للبرنامج الغذائي المحدد لكل لاعب.

ويحرص الطباخ المرافق للبعثة على الاهتمام بشكل جيد للغاية بتجهيز الوجبات الغذائية، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفني.

 

ويراعي البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي، أجواء الرطوبة العالية في ميامي، ويتم التركيز على بعض العناصر الغذائية التي تساعد اللاعبين في تعويض فقد الأملاح والنشويات والبروتين.

 

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

 

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

 

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك كأس العالم 2026 بأمريكا منتخب فلسطين منتخب عمان

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنتر ميامي

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية

سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026

وسام أبوعلي يقود الفدائي، التشكيل المتوقع لمباراة فلسطين وعمان بتصفيات المونديال

لقاء تحصيل حاصل، موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب الإمارات وقرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

مات غدرًا، القصة الكاملة لوفاة الدكتور محمد عبد الحليم بسبب مشاجرة عائلة في أسيوط

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

الإدارية العليا تقر قواعد جديدة لمحو الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام

وسام أبو علي ينضم اليوم إلى معسكر الأهلي في ميامي

إيلون ماسك: أشعر بالندم على منشوراتي ضد ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم 2025.6.11

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11- 6- 2025

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يسلط الضوء على مكانة المسجد النبوي: ثاني الحرمين وأرض التقوى

مسجد شهداء أحد بالمدينة المنورة، أشهر معالمه وحكم زيارته

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

المزيد
الجريدة الرسمية