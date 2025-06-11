فتح باب القيد، 35 لاعبا في قوائم الأندية بالموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المتعلقة بقيد اللاعبين في موسم 2025/2026.

وتفتح لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو باب القيد الخاص بفترة القيد الاولي أمام الأندية لقيد صفقاتها الجديدة بموسم الانتقالات الصيفية للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

ومن بين الشروط قيد 35 لاعبا للفريق الأول لكل الأقسام



شروط القيد موسم 2025/2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد العامة المتعلقة بقيد اللاعبين في موسم 2025/2026، والتي شملت السماح بالتالي:

اولا: قيد 35 لاعبا للفريق الأول لكل الأقسام

ثانيا: قيد 25 لاعبًا من مواليد 2005/1/1 وما بعدها في فريق يسمي افريق الثاني او الرديف يخوض به دوري جديد الموسم الجديد

يُسمح بقيد اللاعبين في المراحل السنية المختلفة كالتالي:

* مواليد 2007/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2008/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2009/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2010/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2011/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

* مواليد 2012/1/1 وما بعدها (يقيد بها 35 لاعبًا)

وفي مراحل البراعم يُسمح بقيد اللاعبين كالتالي:

* مواليد 2013/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2014/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2015/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2016/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

* مواليد 2017/1/1 وما بعدها (يقيد بها 75 لاعبًا)

كما تنص الشروط العامة لقيد اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم على التالي:

* لا يُسمح بإشراك أي لاعب في المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1

* في حالة انتقال لاعب من نادى إلى آخر يرفق عقد الاتفاق مع الاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية

* اللاعبون الأجانب يتم تسجيلهم على السيستم المصري طبقًا لجواز السفر ولا يتم تسجيله باللغة العربية

* البريد الإلكتروني الرسمي للنادي مسئولية النادي لتلقي كافة معاملات الاتحاد و"فيفا" ولا يعتد بالمخاطبات التي ترد من الأندية وتتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح

* لا يجوز لأي نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثاني (أ) شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص للمشاركة في البطولات

* يتم تحديث صورة اللاعب على السيستم بحيث لا يمر عليها أكثر من سنة

كما تنص شروط إعارة اللاعبين على التالي:

* لا يجوز للنادي إعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز للنادي استعارة أكثر من ستة لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي

* لا يجوز استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم

* لا يجوز إعارة اللاعب مدة تزيد عن سنة

وتنص قواعد القيد للاعبين الأجانب على التالي:

* يسمح بقيد عدد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول

* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني

* يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الثالث

* يسمح بقيد عدد 3 لاعبين أجانب بجميع المراحل السنية

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 3 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثاني

* لا يسمح بمشاركة أكثر من عدد لاعب واحد أجنبي بالمباراة الواحدة لأندية القسم الثالث

* لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات

* يسمح لغير المصريين من المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2013 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك

* لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب

مواعيد وفترات القيد للدرجات المختلفة

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فترات ومواعيد القيد الخاصة بموسم 2025/ 2026، والتي جاءت كالتالي:

موعد فترة القيد الأولى

تبدأ فترة القيد الأولى اعتبارًا من الأربعاء 2025/6/11 وحتى السبت 2025/6/28 وذلك لكل المراحل والمسابقات ضمن القائمة الأولى.

يبدأ تسجيل القوائم الإضافية بمجرد اعتماد القوائم الأولى على أن يكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية كالآتي:

* القسم الأول (يوم الأربعاء الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الثاني (يوم الأحد الموافق ١٠ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الثالث (يوم الثلاثاء الموافق ١٢ - ٨ - ٢٠٢٥)

* القسم الرابع (يوم الاثنين الموافق ١٨ - ٨ - ٢٠٢٥)

* المراحل السنية والصالات (يوم الاثنين الموافق ١٨ - ٨ - ٢٠٢٥)

* الكرة النسائية (يوم السبت الموافق ١٦ - ٨ - ٢٠٢٥)

فترة القيد الثانية

تبدأ اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.

يسمح بالقيد للمراحل السنية (رجال / سيدات) والصالات والقسم الرابع خلال الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إضافة إلى فترة القيد خلال شهر يناير.

فتح القيد للأهلي بشكل استثنائي

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر فتح باب القيد بشكل إستثنائي للنادي الأهلي يوم 2 يونيو الماضي، بتعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لقيد صفقاته الجديدة استعدادا لبطولة كاس العالم التي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية

تنتهي جميع فترات القيد طبقًا للمواعيد السابق ذكرها على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشر منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

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