الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

44925 مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 54892 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها 1322 مخالفة السير بدون تراخيص، 17  دراجات نارية مخالفة، 44925 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 6 مخالفات موقف عشوائى، 603 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 18 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 54892 مخالفة مرورية 
 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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