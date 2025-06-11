إحالة سائق توك توك للمحاكمة بتهمة التحرش بسيدة في المنيب

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق توك توك متهم بالتحرش جنسيا بسيدة أثناء توصيلها بمنطقة المنيب للمحاكمة.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال شهود العيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

القبض على سائق تحرش بسيدة

تلقى مباحث قسم شرطة المنيب بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ضبط سائق توك توك لتحرشه بسيدة بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء توصيل سائق توك توك سيدة لمنطقة المنيب تحرش بها جنسيا فاستغاثت السيدة بالأهالي وقاموا بالإمساك به والتعدي عليه بالضرب المبرح وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

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