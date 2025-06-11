أحزاب الظل الـ42 تبحث عن مقاعد في البرلمان المقبل.. المعارك الفردية غير مضمونة، والأمل في القائمة الوطنية.. تحركات مكثفة وسط خريطة انتخابية معقدة.. والمشاركة مرهونة بفهم قواعد اللعبة

في قلب مشهد حزبي مزدحم، يراهن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم أكثر من 42 حزبًا سياسيًا على البرلمان القادم لإعادة تعريف نفسه للشارع وصانع القرار في المشهد السياسي، ربما ينتهي ذلك لأن يكون رقمًا ضمن معادلة يصعب تجاوزها، خصوصًا إذا قدمت له فرصة الاندماج داخل إحدى القوائم القوية.

كيف تجرى مشاوات تحالف الأحزاب المصرية

ترتكز المشاورات الجارية الآن على توسيع تمثيل التحالف ضمن القوائم الوطنية، خصوصا أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك تفهما واضحا لضرورة إشراك الأحزاب بشكل أفضل هذه المرة، لكن لماذا لن يكون الطريق ممهدًا بسهولة نحو البرلمان المقبل؟

حسب مصادر، لا بد للتحالف من توافر 3 عناصر أساسية: قاعدة شعبية حقيقية، لا تقتصر على بيانات العضوية الورقية، بل تمتد إلى تواجد على الأرض، في الشارع والنقابات، ومرشحون يملكون ما يكفي من الرصيد المجتمعي أو المهني لخوض منافسة جدية، خاصة في مقاعد الفردي، بجانب تنظيم حزبي قومي ومدرب وقادر على إدارة الحملات الانتخابية، ويعرف جيدًا خريطة الدوائر وأوزانها التصويتية، والأهم من ذلك، إرادة سياسية حقيقية، لأن الحزبية ليست فقط مجرد يافطة في مظلة تحالف.

قائمة أم فردي.. أين تقف فرص تحالف الأحزاب المصرية؟

واقع أغلب أحزاب التحالف يجعل فرصها في نظام القوائم أكثر أمانًا، فهي لا تملك ما يكفي لخوض معارك فردية إلا في دوائر ضيقة جدًا، أما في نظام القائمة، فالدخول عبر تحالف واسع مثل «القائمة الوطنية» أو غيرها قد يمنحها فرصة الحصول على تمثيل رمزي لكنه مضمون.

ومع ذلك، وحسب المصادر، فإن بعض الأحزاب داخل التحالف تراهن على أسماء يمكن الدفع بها فرديًا في بعض المحافظات، خاصة في الصعيد والدلتا، لكن بدون دعم سياسي واضح، ستظل هذه المحاولات أشبه بمحاولات فردية في سباق جماعي.

يمكن القول إنه مع اقتراب موسم الترشح الرسمي، ستتسع مساحة المناورة أمام هذه الأحزاب، لكنها لا تزال مشروطة برغبتها في بذل مجهود ضخم يمكنها من لعب دور واضح بدلًا من الاكتفاء بالمشاركة الرمزية، فالسباق لم يبدأ فعليًا، لكن الاستعدادات من الآن ستحدد من سيجلس داخل القاعة، ومن سيظل يراقب من الخارج.

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