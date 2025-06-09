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خارج الحدود

الأمم المتحدة تعلق على اضطرابات لوس أنجلوس

لوس أنجلوس، فيتو
لوس أنجلوس، فيتو

حذرت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، من "مزيد من العسكرة" في اضطرابات لوس أنجلوس.

 

نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس قرار ممتاز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين إنه لولا قراراته لكانت مدينة لوس أنجلوس مُحيت تماما.

وأضاف ترامب: "حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس اختارا الكذب على الشعب وأمريكا.. كان عليهم أن يشكراني"، لافتا إلى أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس قرار ممتاز.

 

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر رسمي.

وكان ترامب حذر، السبت، من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة، ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".

 

الاحتجاجات في لوس أنجلوس

وتستمر منذ الجمعة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووصفها بأنها "تمرد" ضد الولايات المتحدة.

والسبت اشتبك أفراد الأمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.

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