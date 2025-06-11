انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد 15 يونيو.. حفظ أوراق امتحانات النظام القديم بأظرف منفصلة عن الحديث.. 8 محظورات لمنع الغش.. لا تغيير في مواصفات الأسئلة

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

وتستعد مدارس الثانوي العام على مستوى الجمهورية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 يوم الأحد المقبل.

حيث يواصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده المكثفة لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بشكل ناجح ومنظم، حيث يتابع لحظة بلحظة الاستعدادات داخل المديريات التعليمية، ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري.

إجراءات صارمة لمنع الغش في الامتحانات حماية لمستقبل الطلاب

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم، وأهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، حيث تم التشديد على دور المراقبين والمشرفين في الالتزام التام بالضوابط لضمان الشفافية والنزاهة.



امتحانات الثانوية العامة 2025

وخاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بشأن ضوابط لجان سير الامتحانات، بهدف ضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط، وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد، ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

وأوضحت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع، هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: (الإقتصاد والإحصاء).

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذار أي من المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة وذلك من خلال عضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة السير، وشددت على أنه سيتم تظريف أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم بأظرف منفصلة عن أظرف النظام الجديد.



تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025

ووجهت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، تعليمات وتحذيرات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2025، كالتالي:

‐ يحظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم فى الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

‐ يحظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

‐ يحظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونى.

‐ يحظر اصطحاب أي أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.

‐ لا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له وببطاقة رقم الجلوس.

‐ لا يسمح للطالب بالتأخر عن موعد بدء الامتحان.

‐ يحظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.

‐ يحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.

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