الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

تفحم أثاث الشقة، المعمل الجنائي يعاين حريق شقة ببولاق الدكرور

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق محدود داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن تفحم بعض أثاث الشقة دون حدوث خسائر بشرية.

 

حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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