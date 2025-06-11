الأربعاء 11 يونيو 2025
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سياسة

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي في قانون المسئولية الطبية

المسئولية الطبية،
المسئولية الطبية، فيتو

حدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، عقوبة ارتكاب الخطأ الطبي، وجاء ذلك وفقا  للمادة (27) من القانون كالتالي:

عقوبة الخطأ الطبي 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. 

كما حدد القانون في المادة (3) حالات المسئولية الطبية كالتالي:

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

انتفاء المسئولية الطبية

وحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية في المادة (4) كالتالي:

تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1.       إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2.       إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3.       إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

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