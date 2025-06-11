تباين التوقعات قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الأسواق تترقب مصير الفائدة في يونيو.. وترامب يطالب بخفضها

سادت العديد من التوقعات المتباينة حول أسعار الفائدة الأمريكية الجديدة خاصة فى ظل اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الجاري في يومي 17 و18 يونيو، وذلك للنظر في أسعار الفائدة الجديدة.

وتؤثر السياسة النقدية في الفيدرالي الأمريكي في التأثير على العديد من الأسواق والاقتصادات الدولية حول العالم وخاصة دول الخليج.

وسادت العديد من التوقعات الدولية بلجوء الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث فى أكثر من لقاء على ضرورة اتجاه البنك المركزى الامريكى الى التخفيض.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، "تأخر كثيرا. عليّ باول خفض للفائدة الآن".

ووفقا لاستطلاع لوكالة “ رويترز " توقع عدد كبير من الاقتصاديين أن تبقى اللجنة الفدرالية المفتوحة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هى.

اسعار الفائدة الامريكية الحالية

وكان ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، في نطاق 4.25% و4.5% وذلك على الرغم من مطالبات الرئيس الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض.

واتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من مايو، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي.

جيروم باول

وكشفت تقرير صادر عن الفيدرالي الأمريكي أن مستويات القلق لدى الأمريكيين بشأن التضخم تراجعت خلال شهر مايو، بالتزامن مع تحسن نظرتهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وأشار مسح توقعات المستهلكين إلى أن التوقعات بشأن التضخم قد انخفضت عبر جميع الفترات الزمنية التي يرصدها البنك.

تراجع مستويات التضخم والتيسير النقدي

وعلى المدى القصير، توقع المشاركون أن يصل معدل التضخم خلال عام إلى 3.2 في المئة، مقارنة بـ3.6 في المئة في أبريل.

وعلى مدى ثلاث سنوات، تراجعت التوقعات من 3.2 في المئة إلى 3 في المئة، في حين انخفضت إلى 2.6 في المئة على مدى خمس سنوات، مقابل 2.7 في المئة في الشهر السابق.

ورغم التراجع في توقعات التضخم، لا يزال المعدل الفعلي أعلى من المستهدف البالغ 2 في المئة، ما يعني أن التيسير النقدي قد لا يكون مطروحًا في المدى القريب.

وأظهر التقرير أيضًا أن تحسن التوقعات بشأن التضخم تزامن مع نظرة أكثر إيجابية لدى الأسر بشأن الدخل، والأرباح، وفرص التوظيف، والوضع المالي العام.

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