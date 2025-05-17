توقعات الفائدة الأمريكية وموعد اجتماع الفيدرالي القادم

يعقد الفيدرالى الأمريكى اجتماعه القادم يوم 18 يونيو القادم وسط تباين التوقعات حول مصير أسعار الفائدة الجديدة.

مطالب بخفض أسعار الفائدة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الفدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا".

وكتب عبر صفحته على تروث سوشيال، إنه على الفدرالي خفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا".

توقع رئيس البنك باتلانتا

توقع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بولاية أتلانتا تباطؤ الاقتصاد الأميركي هذا العام، دون الوقوع في دائرة الركود.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن معدل النمو الاقتصادي قد يتراوح بين 0.5 بالمئة و1 بالمئة هذا العام، في الوقت الذي يخيم فيه الغموض والمخاوف بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد على المستهلكين.

وأضاف بوستيك أن السياسة التجارية المتقلبة جعلت الشركات ايضا أكثر ترددا في اتخاذ قرارات مهمة.

آخر اجتماعات الفيدرالى

وكانت أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.

وأفادت اللجنة في بيانها، أنه "على الرغم من أن تقلبات التجارة الخارجية أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية.

وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".

عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية

وأفادت اللجنة بأنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف التضخم عند 2% على المدى الطويل.

وبحسب البيان، فقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لذا تُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت، لذا صوتت بالإجماع على قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

وأكدت اللجنة بأنها ستُقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المُتطورة، وميزان المخاطر، كما ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

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