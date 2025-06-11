الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن انتداب معلمات من أسوان لمراقبة امتحانات في دمياط

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية، بشأن مبررات انتداب معلمات من مدينة أسوان، أقصى جنوب مصر، إلى محافظة دمياط لأداء أعمال المراقبة في الامتحانات بلجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية بقرى محافظة دمياط.

معلمات أسوان 

وتساءلت متى: هل هذا يعقل؛ أن تأتي معلمة من محافظة أسوان إلى أقصى الشمال بمحافظة دمياط لأعمال الملاحظة في الدبلوم؟!، أليس هناك مكان بأسيوط أو قنا أو سوهاج أو الأقصر، بالقرب من محافظة أسوان؟!، وماذا تفعل سيدات محافظة دمياط؛ هل ستذهب إلى أسوان؟!، ولذلك نريد معرفة الهدف.

واستطردت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: ما الذي يستفيده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس لجنة النظام والمراقبة لأعمال الكنترول ومراقبة الامتحانات بالدبلومات الفنية، بأن يجعل المعلمات تأتي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والعكس صحيح، متسائلة: هل هذا لا يحتسب إهدار مال عام وإهدار للوقت وإهدار للقدرات؟!.

وأضافت: كما أن هؤلاء المعلمات اللاتي يأتين بأسرهن ويستأجروا شققا ليعيشوا فيها، ولم توفر لهن وزارة التعليم أماكن إقامة بدون مبالغ، ومن سيدفع لهن مقابل استئجار هذه الشقق، ومن سيدفع تذكرة للسفر إلى أسوان؟!، مشيرة إلى أن هذا الأمر فيه مغالاة على المعلمين والمعلمات وترك المعلمات بيوتهم لمدة أسبوعين، لكي يراقبوا من أسوان إلى دمياط.

 

 انتداب مدرسي الجنوب للشمال والعكس

وطالبت في ختام سؤالها، بتحويل السؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد علي السؤال أمام مجلس النواب لمعرفة المقصود من انتداب مدرسي الجنوب للشمال والعكس، متسائلة: هل هذا يعقل في ظل تلك الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار، وارتفاع تعريفة الركوب في جميع المواصلات من الطيران حتى الميكروباص؟!.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الدبلومات الفنية التربية والتعليم النظام والمراقبة لجنة النظام والمراقبة لجنة الصناعة بمجلس النواب

مواد متعلقة

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

غدا بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تدهور الحالة الصحية لنجل تامر حسني، الجيش الليبي يرد على السودان، تصريح مثير من يحيى الفخراني عن الريحاني

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

ارتفاع مفاجئ بأسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بتراكم الديون ووفاة المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية