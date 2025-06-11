سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن انتداب معلمات من أسوان لمراقبة امتحانات في دمياط

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية، بشأن مبررات انتداب معلمات من مدينة أسوان، أقصى جنوب مصر، إلى محافظة دمياط لأداء أعمال المراقبة في الامتحانات بلجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية بقرى محافظة دمياط.

معلمات أسوان

وتساءلت متى: هل هذا يعقل؛ أن تأتي معلمة من محافظة أسوان إلى أقصى الشمال بمحافظة دمياط لأعمال الملاحظة في الدبلوم؟!، أليس هناك مكان بأسيوط أو قنا أو سوهاج أو الأقصر، بالقرب من محافظة أسوان؟!، وماذا تفعل سيدات محافظة دمياط؛ هل ستذهب إلى أسوان؟!، ولذلك نريد معرفة الهدف.

واستطردت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: ما الذي يستفيده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس لجنة النظام والمراقبة لأعمال الكنترول ومراقبة الامتحانات بالدبلومات الفنية، بأن يجعل المعلمات تأتي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والعكس صحيح، متسائلة: هل هذا لا يحتسب إهدار مال عام وإهدار للوقت وإهدار للقدرات؟!.

وأضافت: كما أن هؤلاء المعلمات اللاتي يأتين بأسرهن ويستأجروا شققا ليعيشوا فيها، ولم توفر لهن وزارة التعليم أماكن إقامة بدون مبالغ، ومن سيدفع لهن مقابل استئجار هذه الشقق، ومن سيدفع تذكرة للسفر إلى أسوان؟!، مشيرة إلى أن هذا الأمر فيه مغالاة على المعلمين والمعلمات وترك المعلمات بيوتهم لمدة أسبوعين، لكي يراقبوا من أسوان إلى دمياط.

انتداب مدرسي الجنوب للشمال والعكس

وطالبت في ختام سؤالها، بتحويل السؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد علي السؤال أمام مجلس النواب لمعرفة المقصود من انتداب مدرسي الجنوب للشمال والعكس، متسائلة: هل هذا يعقل في ظل تلك الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار، وارتفاع تعريفة الركوب في جميع المواصلات من الطيران حتى الميكروباص؟!.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.