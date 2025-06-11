السر في نص قانوني قديم، كيف يحسم مجلس النواب زيادة الأجرة في الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم.

ضوابط زيادة القيمة الإيجارية

ومن المقرر أن يحسم المجلس ضوابط زيادة القيمة الايجارية الشهرية، ضمن النعديلات المقدمة.

وفي هذا الشأن قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن موضوع زيادة القيمة الإيجارية الذي كان بمثابة شرارة تعديل قانون الإيجار القديم، تتطلب معيارا دقيقا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستأجرين.

وأضاف فوزي في تصريح خاص لفيتو، لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، ولكن ما هو المعيار المناسب لذلك، الذي يحقق المساواة والعدالة.

معيار تقسيم المناطق

وتابع فوزي: إن معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية ومناطق راقية، قد لا يكون المناسب والأجدر في تحقيق المساواة، لأن هناك عمارات تختلف عن عمارات أخرى داخل المنطقة الواحدة، بل هناك وحدات سكنية تتميز عن أخرى داخل العمارة الواحدة ولكل منها قيمة إيجارية مختلفة.

وقال، لذلك أرى أن أكثر معيار انضباطًا، هو الانطلاق من القيمة الإيجارية التي حددت وفقًا للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، الذى حدد بشكل مفصل القيمة الإيجارية في كل المناطق وفقا لضوابط، حيث يمكننا الاستناد إلي تلك القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادات وفقا لها، بمعنى أن يتم النص علي سبيل المثال بأن تزيد القيمة الايجارية بمقدار "٢٠ مثل"، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وكذلك تجنب الطعون في عدم المساواة، لاسيما وأن تلك القيم الإيجارية كانت محددة في القانون وفقا لتفصيلات محددة وقتها بشكل قانوني.

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