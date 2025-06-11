رفع كفاءة البنية التحتية بإسكان الشباب ودار مصر بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الجهاز يعمل حاليًا على تنفيذ خطة لرفع كفاءة البنية التحتية داخل إسكان الشباب و”دار مصر القرنفل”، تشمل أعمال الصيانة الدورية، وإعادة تأهيل بعض المواقع الخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المجتمعية.



وتفقد رئيس الجهاز، كمبوند“دار مصر القرنفل” و”إسكان الشباب الشمالي” بمنطقة التجمع الأول، يرافقه المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالتجمع.



وتضمنت الجولة تفقد الحالة العامة للوحدات السكنية والمرافق والخدمات، والوقوف على أبرز احتياجات السكان من أعمال صيانة ورفع كفاءة، إلى جانب رصد مستوى النظافة العامة، وأعمال تنسيق الموقع، والإنارة، والمرور، وخدمات المياه والصرف الصحي.



وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى خلال الجولة أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار خطة متكاملة ينفذها الجهاز بهدف الاستجابة الفورية لشكاوى السكان، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات العامة، وتحسين مستوى المعيشة داخل التجمعات السكنية.



وأضاف رئيس الجهاز أن هناك توجيهات واضحة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثيف المتابعة والرقابة على مناطق الإسكان القائم، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذه المشروعات، وتحقيق الاستدامة في جودة المرافق والخدمات.



كما شدد على أهمية التنسيق الدائم مع ممثلي السكان، داعيًا المواطنين إلى التواصل المباشر مع مسؤولي الجهاز لتقديم الشكاوى والملاحظات، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يدخر جهدًا في معالجة أية معوقات قد تواجه السكان، وتخصيص فرق فنية ميدانية للمتابعة الفورية.



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