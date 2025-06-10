قبل التقديم، أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كشفت وزارة الإسكان موعد غلق باب التقديم على شقق ديارنا للإسكان المتوسط، والتى تطرحها بعدد من المدن الجديدة، وذلك يوم 12 يونيو الجاري.

والتقديم لحجز الشقق ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.

وعلى مستوى أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه

وأشار شريف الشربينى وزير الإسكان، إلى أن الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة جيدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني

في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون، مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي).

ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر، في ورقة واحدة.

قمت بإنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/ أراض بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/ أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا.

إذا كان قد سبق إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي، وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.



2. الضغط على نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.



3. إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).



4. التأشير داخل المربع الموجود أمام “أنا لست برنامج روبوت”، الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل، ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات، ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

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