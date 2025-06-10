الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع نوابه، ومعاونيه، ومديري الإدارات المختلفة، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها: المياه، والصرف الصحي، والطرق، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والنظافة العامة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لكل مشروع، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل بما يتماشى مع خطط التنمية المستهدفة.



كما وجّه بضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية، والمتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة البنية التحتية، خاصة في المجاورات (1، 2، 3) بالحي الأول، والحي السكني السادس، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة داخل المدينة.

وفي هذا السياق، ألزم رئيس الجهاز الشركات المنفذة لأعمال التطوير برفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل فوري ومنتظم، للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للطرق والمناطق السكنية، وعدم التسبب في إعاقة حركة المواطنين والمركبات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرامية إلى توفير بيئة عمرانية متكاملة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية من خلال الجهات التابعة، ومن بينها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وكذا موقف توطين صناعة مكونات المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الموضوعة لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، والتي تتضمن 4 محاور، الأول يتمثل في: توفير الاحتياجات للتغلب على التحديات الحالية والزيادة السكانية المستقبلية، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية للمحطات القائمة، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.

كما استعرض الوزير، المخطط المستهدف تنفيذه لمشروعات تحلية المياه خلال 5 سنوات مقبلة بواقع 23 مشروعا في 10 محافظات، بجانب موقف المشروعات القائمة والتوسعات المخطط لها، وعددًا من الحلول المقترحة لتوفير المياه بعددٍ من المناطق بالمحافظات عبر محطات التحلية وكذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وتابع وزير الإسكان الموقف العام لمشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها، كما استعرض آلية العمل بالورش التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة التي تتم لمكونات المحطات وعملية تجديد المكونات المستهلكة المعدات والسيارات المستخدمة ضمن المنظومة.

كما تناول الاجتماع موقف الاعتماد على المنتج المحلي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن موقف التوريدات لمكونات المشروعات والمحطات التي يتم تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بإعداد تقرير كامل مجمع بموقف كافة المشروعات متضمنا الفرص والتحديات والاحتياجات اللازمة ليتم العمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطن.

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