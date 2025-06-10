منتخب عمان يقتنص بطاقة الملحق، ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا لكأس العالم

خطف منتخب عمان بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تعادل قاتل مع منتخب فلسطين، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تعادل عمان 1-1 مع فلسطين

انتهت مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

تقدم عدي خروب لفلسطين في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل عصام الصافي لعمان في الدقيقة 90.

منتخب فلسطين، فيتو

ترتيب الفريقين في المجموعة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، فارتفع رصيد عمان إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 10 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا

ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا، فيتو

وشهدت الجولة الماضية مفاجآت عديدة، وخاصة بعدما سقط منتخب عمان أمام نظيره الأردن بثلاثية دون رد في هزيمة قاسية على العمانيين، بينما فاز منتخب فلسطين بقيادة الفدائي الفلسطيني وسام أبو علي على نظيره الكويتي بهدفين دون رد.

كوريا الجنوبية والأردن تتأهل للمونديال

واشتعلت المنافسة على المقعد المشارك في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، حيث حجز المنتخب الكوري الجنوبي التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 19 نقطة، ومنتخب الأردن النشامى كوصيف للمجموعة برصيد 16 نقطة.

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