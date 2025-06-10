الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

حملة أمنية في دمياط تلاحق حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 9 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 11 كيلو جراما لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص" بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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