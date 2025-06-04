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أخبار مصر

الدكتورة أميرة يوسف عميدًا لكلية البنات جامعة عين شمس (بروفايل)

الدكتورة أميرة يوسف،
الدكتورة أميرة يوسف، فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتعيين الدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان عميدًا لكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بـجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

 الدكتورة أميرة يوسف عميدًا لكلية البنات جامعة عين شمس

يذكر أن الدكتورة أميرة يوسف عينت معيدة بـكلية البنات عام 1996، وترأست قسم اللغة العربية بكلية البنات في الفترة من 2016- 2019.

 وعينت وكيلة لكلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 2019 وحتى توليها عمادة الكلية.

كما أنها مشارك محلي ودولي في المجلات العلمية المختصة بالتحكيم.

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