الرقابة المالية تقود ثورة الرقمنة في القطاع غير المصرفي.. خبير: طفرة في عمليات التحقيق والمصادقة إلكترونيا

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، من خلال النظام الداخلي للشركة.

دور التكنولوجيا المالية في تحسين عمليات التداول

قال الدكتور محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال، أنه أصبحت التكنولوجيا المالية لها دور فى تطوير وتحسين الخدمات المالية حيث لها أهميتها فى توفير الحلول بطريقه تتسم بالكفاءة والابتكار مقارنة بالطرق القديمة أو التقليدية ومن أهم صور التكنولوجيا المالية هى الرقمنة وتسعى قطاعات الدولة إلى التحول إلى الرقمنة فمثلا فى القطاع الخدمات المالية تمكن من الوصول إلى فئات من المواطنين بسهولة لم تكن الأدوات التقليدية تستطيع الوصول إليهم وكذلك تسعى الهيئة إلى مسايرة التكنولوجيا وخاصة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لعدة أسباب منها.....

أولا... تحسن من أداء عملياتها وكفاءتها مما تقلل من الأخطاء البشرية وبالتالى سهولة الأفراد فى الاقتراض والتأمين مع سهولة الوصول إلى الأفراد حتى فى الأماكن النائية.

ثانيا... توفر الحماية من الاحتيال باستخدام أساليب مثل بصمه الوجه أو الأصابع وبالتالى تقلل من الشكاوى أو التدليس والكذب.

وتلعب دورًا مهمًّا وحيويا فى الأسواق المالية حيث الآتى:

أولا.. تسهل من الوصول للعميل بعيدا عن الروتين والأوراق الكثيرة.

ثانيا.. إعطاء التوصيات بناء على أسلوب علمى يعتمد على الأساليب الفنية والمالية.

ثالثا. تقلل من الأخطاء البشرية.

رابعا. توفير السيولة للسوق بانضمام عدد كبير من العملاء.

رابعا. دعم النمو الاقتصادى للدولة حيث إن سوق المال من أهم دعائم الاقتصاد ومؤشر من مؤشرات الاقتصادية.

خامسا. تسهم فى تعزيز الشفافية والانضباط المالى.

سادسا. تقلل من نسب الشكوى لدى الهيئة.

سابعا.. تقدم منصات إلكترونية تسهل عمليات التداول عبر الإنترنت.

من لا يتقدم سوف يتقادم

وتابع: لكن، لا بد أن تسعى كافة الشركات إلى تقديم نفس الخدمة لكافة العملاء ومسايرة التكنولوجيا من مبدء (من لا يتقدم سوف يتقادم) ولكن فى الوقت الحالى وباستخدام الطرق التقليدية فإن جانب كبير من العملاء ما زال يرغب فى التعامل بالفكر التقليدى وبالتالى لا بد من توافر وقت للتغير وحتى ذلك الوقت فإن الشركات سوف تقوم بنفس الطريقة السابقة. ولكن مع زيادة عدد الشركات بالنظام الجديد واستخدام التكنولوجيا المالية سوف ينتهى بالفعل عصر الشركات السمسرة التى ما زالت تتعامل بالطريقة التقليدية.

خطوة تحفيز قوية لسوق المال والتداول



وقالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال، أنه يتجة العالم نحو الشمول المالى والرقمنة والتى تقوم بتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى جميع الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وسرعة ويسر لتلبية الهدف دون الحاجة لصعوبة التعاملات فى التسجيل والتعاقد والالتزام.

مشيرة أنه قامت هيئة الرقابة المالية بقيادة الثورة نحو التطور الملزم لتواصل مع العالم والقدرة على تسهيل التعاملات للمستثمرين وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وتابعت: أنه تعتبر خطوة تحفيز قوية لسوق المال والتدوال والمستثمرين بجميع الفئات لتساعد على خلق فرص جديدة لتنمية سوق المال والاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين وكسب ثقة المستثمرين وزيادة التعاملات وو جذب رءوس الأموال من مختلف الدول بسهولة الإجراءات القانونية متجهة إلى تنمية مستدامة ومواكبة العصر ليحقق مصالح المتعاملين بالتطوير قدرات وإمكانات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمى الخدمات على أساس رقمى.

التحول الرقمى هو الشفرة الجديدة فى أغلب التعاملات

وأكدت أنه أصبح التحول الرقمى هو الشفرة الجديدة فى جميع وأغلب التعاملات وللمستثمرين مما يحفز النشاط المالى من المتوقع أن تسعى أغلب الشركات التطور الطبيعى الذى يعتمد على التحول الرقمى لزيادة عدد المتعاملين وكسب ثقتهم.

وأشارت إلى أنه لم تنتهِ شركات السمسرة القديمة لعدة أسباب أهمها وجود قطاع كبير من المستثمرين ما زلوا بعيدا عن التطور الرقمى أو يفضلون المعتاد... أو اعتادوا أو التعامل القديم.. لكن مع تغير الزمن يتغير كل شيء العملاء والشركات والبقاء للأفضل من حيث الإمكانات والسهولة والتطور..

لذا ننتظر من هيئة الرقابة المالية بقيادتها المزيد من التطور فرص لتوسيع رأس المال السوقى وزيادة فرص استثمارية وثروات كبيرة للاقتصاد أقوى لمصر ولأسواق المال وكل التعاملات غير المصرفية ليشمل كل الجوانب.

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