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اقتصاد

6 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي: 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  626.5 مليون جنيه. 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 539 مليون جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467 مليون جنيه. 

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 412 مليون جنيه. 

أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 368 مليون جنيه. 

كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 360 مليون جنيه. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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