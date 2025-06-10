إزالة 40 حالة تعد ضمن الموجة 26 بالدقهلية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال أول أيام المرحلة الثانية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم بالتواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات بلغت اليوم، تنفيذ 36 قرار إزالة

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات بلغت اليوم، تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة، منهم 30 متغيرات غير قانونية تعدي بالبناء على مساحة 3170 مترا مربعا، و6 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة، 9 أسهم، 16 قيراطا، وإزالة 4 حالات تعد على أراضي الري والموارد المائية بمساحة 620 مترا.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعمل على مدار الساعة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية، وأوضح أن المرحلة الثانية من الموجة 26 تستمر في الفترة من 10 /06/ 2025 وحتى 27 /06 /2025.

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