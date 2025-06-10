الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 40 حالة تعد ضمن الموجة 26 بالدقهلية (صور)

حملات إزالة، فيتو
حملات إزالة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال أول أيام المرحلة الثانية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم بالتواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات بلغت اليوم، تنفيذ 36 قرار إزالة

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات بلغت اليوم، تنفيذ 36 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة، منهم 30 متغيرات غير قانونية تعدي بالبناء على مساحة 3170 مترا مربعا، و6 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة، 9 أسهم، 16 قيراطا، وإزالة 4 حالات تعد على أراضي الري والموارد المائية بمساحة 620 مترا.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تعمل على مدار الساعة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية، وأوضح أن المرحلة الثانية من الموجة 26 تستمر في الفترة من 10 /06/ 2025 وحتى 27 /06 /2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الارض الزراعية واملاك الدولة الاراضي الزراعية واملاك الدولة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المرحلة الثانية من الموجة المراكز والمدن والاحياء الموجة 26 لإزالة التعديات توجيهات القيادة السياسية تعديات علي الأراضي تعديات علي الاراضي الزراعية مخالفات البناء

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنته، وزير البترول يكرّم شهيد محطة العاشر من رمضان

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

عقب صدور القانون، 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الميقات بالمدينة المنورة، أسماؤه وحكم زيارته

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية