الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس بداية من غدٍ الأربعاء، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حيث تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 33 الي 36 درجة مئوية.

نشاط للرياح في فترات المساء

وأشارت غانم خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إلى وجود نشاط للرياح مساءً على بعض المناطق، مما يساعد على تحسين الإحساس بـ درجات الحرارة خاصة في فترات الليل.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أوضحت أن درجات الحرارة ستتجه للانخفاض التدريجي حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الأجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

تحذير للمصطافين: البحر غير مستقر ببعض المناطق

وأشارت إلى اضطراب طفيف في حركة الملاحة بالبحر المتوسط أواخر الأسبوع مع ارتفاع الأمواج، ناصحة المصطافين بتوخي الحذر خلال السباحة.

الأجواء ليلًا لطيفة وتكون الشبورة المائية الصباح الباكر

وأضافت أن الطقس ليلًا سيكون لطيفًا إلى معتدل على معظم الأنحاء، مع فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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