منافس الأهلي، قائمة بورتو البرتغالي لكأس العالم للأندية

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن قائمة اللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد بورتو في المجموعة الأولى رفقة النادي الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس البرازيلي.

قائمة بورتو لكأس العالم للأندية

قائمة اللاعبين المستدعين لنادي بورتو للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025..

حراسة المرمى:

ديوجو كوستا

كلاوديو راموس

ديوجو فرنانديز

مارجانو

أوتافيو

نيهو بيريز

زي بيدرو

زايدو)

جابرييل براس

جواو ماريو

مارتيم مورايرا

يوستاكيو

توماس بيريز

آلان فاريلا

أندريه أوليفيرا

فاسكو سوزا

أندريه فرانكو

جابري فييجا

فابيو فييرا

بيبي

مورا

أنخيل ألاركون

ويليام بورجيس

ناماسو

دينيز جول

سامو

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة، وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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