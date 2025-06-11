الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، يترقب عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الثالث الإعدادي.

 

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضح مصدر بـ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة تنتهي المحافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس 

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة خلال الأيام القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الجيزة، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الجيزة في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترم الثاني 2025 الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الاعدادية الصف الثالث الإعدادي اللغة العربية امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين وكولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026

تدهور مفاجئ، دخول نجل تامر حسني للعناية المركزة مرة ثانية، وبسمة بوسيل تطلب الدعاء

بث مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض ملحوظ في 5 أصناف منهم العنب والبرقوق

فينيسيوس جونيور يقود البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026 بالفوز على باراجواي (فيديو)

تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار لـ محمد شاهين

يحيى الفخراني عن نجيب الريحاني: كان يروح فرنسا يسرق الأعمال الفنية ويرجع يعملها في مصر

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، انخفاض كبير في السكري والعويس

خدمات

المزيد

ما هي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي وفق القانون؟

3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون

ارتفاع طن اليوريا العادي 1361 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية