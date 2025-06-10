الهلال السعودي يتجه لصفقة مفاجئة قبل كأس العالم للأندية

كشف الصحافي ديفيد أورنستين من صحيفة "ذا أثلتيك"، اليوم الثلاثاء، أن الهلال السعودي يجري مفاوضات لضم النجم الفرنسي نجولو كانتي من نادي الاتحاد على سبيل الإعارة استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لأورنستين، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن هناك تفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة لتعزيز صفوف الهلال في البطولة العالمية.

ويسعى الهلال السعودي لتعزيز صفوفه بشكل قوي قبل انطلاق مونديال الأندية من أجل تحقيق نتائج قوية خاصة في ظل التدعيمات التي قام بها الفريق على مدار المواسم الماضية.

أنجلينو يقترب من الهلال السعودي

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن الهلال توصل لاتفاق مع روما بشأن انتقال أنجلينو، الظهير الأيسر للذئاب صوب الزعيم السعودي.

وأضافت أن أنجلينو سيخضع للفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا للانضمام الرسمي للنادي السعودي.

ونوهت عن أنه رغم وجود تفاصيل بسيطة لم يتفقا عليها حتى الآن، إلا أن الهلال واثق من إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

الهلال يفشل في ضم ثيو هيرنانديز

كان الهلال السعودي قد حاول التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق ميلان، وتوصل النادي لاتفاق مع إدارة الروسونيري على تفاصيل الصفقة، إلا أن اللاعب لم يعط موافقته، ليقرر الهلال توجيه أنظاره نحو صفقة أخرى.

يشار إلى أن الهلال يحاول تدعيم صفوفه بقوة، من أجل المنافسة في مونديال الأندية الذي ينطلق الأسبوع المقبل، علمًا بأنه يتواجد في المجموعة الثامنة بجوار ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

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