الأشغال الشاقة، قانونية تكشف عقوبة قتل الحيوانات بعد ضبط ناشر فيديو قتل هرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا اعتداء أحد الأشخاص على "هرة" بإلقاء حجر عليها وقتلها.

وترصد فيتو عقوبة قتل الحيوانات طبقا للقانون كالآتي:

الحبس مع الشغل

قالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إنه نصت المادة 355 على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

ونصت المادة 356 على: إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.

وأشارت محفوظ، أن المادة 357 نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررًا كبيرًا.

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على “هرة”

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي تم تداوله وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ بحصوله على الفيديو من الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو فى محاولة الادعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.