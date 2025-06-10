قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا بشأن إعلان شركة "إيكيا" العاملة في مجال الأثاث المنزلي والتجهيزات المنزلية، عن استدعاء عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL، سوداء اللون.

يأتي ذلك نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج، تم تحديده بعد تحقيق داخلي، يشير إلى خطر انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام داخل الطعام دون ملاحظة المستخدم، الأمر الذي قد يُسبب مخاطر صحية جسيمة في حال ابتلاعها، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة مُستخدميها.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وانطلاقا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه إخطارا رسميا من الشركة المالكة تفيد بتسبب أحد منتجاتها المتداولة في السوق المصري بأضرار علي مستخدميها، لذا فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية، اتخذت كافة التدابير الاحترازية لاستدعاء المنتج من السوق المصري وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.

ويهيب جهاز حماية المستهلك المستهلكين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة "إيكيا" أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم "16576" لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله دون اشتراط وجود "فاتورة الشراء" وفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.

كما يُؤكد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الإلتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.

كما شدد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة "إيكيا" وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية، لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة.

وأضاف الجهاز أنه في حالة وجود شكوى أو مُخالفة،يتم الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg

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