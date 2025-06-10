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إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة خلال حملات لإدارة العلاج الحر بالدقهلية خلال مايو

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بحملات مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات خلال مايو   الماضى.

استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية


وأشار وكيل صحة الدقهلية  إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 

المرور على 976 منشأة طبية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قام الشهر الماضى بالمرور على 976 منشأة طبية، تشمل 410 عيادات خاصة مرخصة ونحو 160عيادة غير مرخصة، علاوة على 25 مستشفى، وعيادة تخصصية.
 

فحص 11 شكوى وتحرير 5 محاضر إثبات حالة 

وأضاف بأنه، قد جرى فحص 11 شكوى وتحرير 5 محاضر إثبات حالة علاوة على تنفيذ قرارات إعادة فتح  لـ19 منشأة والموافقة على ترخيص 54 أخرى، لافتا إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين.

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