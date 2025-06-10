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رياضة

مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع مساعدي كلوب السابقين

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا، تعاقده مع مساعدي الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول، من أجل التواجد في الجهاز المساعد مع بيب جوارديولا.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: "تم التعاقد مع بيب ليندرز ليصبح مساعدًا لـ بيب جوارديولا في ملعب "الاتحاد"، إلى جانب التعاقد مع جيمس فرينش كمدرب للركلات الثابتة".

بدأ ليندرز مسيرته المهنية عام 2022، حيث عمل في البداية ضمن فريق الشباب في آيندهوفن ثم بورتو، قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2014، حيث عمل في البداية كجزء من الجهاز الفني لـ بريندان رودجرز في ليفربول، قبل أن يعمل مع يورجن كلوب منذ 2015.

 

وتولى ليندرز مسؤولية تدريب إن إي سي الهولندي في بداية عام 2018، قبل عودته إلى ليفربول من جديد في صيف ذلك العام، ليرحل عن "أنفيلد" في صيف 2024 مع كلوب.

وتولى ليندرز بعد ذلك تدريب سالزبورج حيث لم يقض سوى 6 أشهر مع النادي النمساوي.

في حين انضم جيمس فرينش إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول، ليتولى مسؤولية التدريب على الركلات الثابتة، مع العلم أنه عمل مع الريدز منذ 2012 واستمر في منصبه 13 عامًا.

 

مانشستر سيتي يضم الجزائري ريان آيت نوري حتى 2030

فيما أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الإثنين، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري ريان آيت نوري، قادمًا من صفوف وولفرهامبتون، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2030.

 

مانشستر سيتي يتعاقد مع ريان آيت نوري

ووقع الظهير الأيسر، البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويُعد آيت نوري من أبرز المدافعين في البريميرليج خلال المواسم الأخيرة، إذ تميز بقدرته على المساهمة الهجومية والانضباط الدفاعي.

وقدم اللاعب موسمًا مميزًا مع وولفرهامبتون في 2024-2025، سجل خلاله 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي.

تعليق آيت نوري على انضمامه لمانشستر سيتي

وعقب توقيع العقد، أعرب آيت نوري عن سعادته البالغة بالانتقال إلى مانشستر سيتي، قائلًا:"أنا سعيد للغاية ويشرفني الانضمام إلى مانشستر سيتي. إنه أحد أكبر الأندية في العالم، واللعب هنا هو حلم تحول إلى حقيقة."

وأضاف:"أتطلع للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا وجهازه التدريبي، والتعلم من هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين."

وتابع الدولي الجزائري: “الانضمام إلى السيتي يمثل لحظة فخر كبيرة لي ولعائلتي. لا أطيق الانتظار لبدء رحلتي مع الفريق وخوض المباريات أمام جماهير الاتحاد”.

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