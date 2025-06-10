جراحة دقيقة تنقذ ذراع شاب من البتر بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال طوارئ مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين شاب مصاب بجرح قطعي في الجزء الداخلي من الساعد الأيسر.

وجود قطع كلي بأوتار العضلات القابضة لليد

وأكدت امانة المراكز الطبية المتخصصة أنه على الفور قام الفريق الطبي بتقييم دقيق وشامل للحالة، وتبين وجود قطع كلي بأوتار العضلات القابضة لليد، وتهتك كامل للشريان والوريد والعصب الزندي

و قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإنقاذ الذراع، استغرقت خمس ساعات من الخامسة فجرًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

إجراء استكشاف جراحي للجرح وإعادة توصيل الأوتار والعضلات المتضررة

وأشارت إلى إجراء استكشاف جراحي للجرح، وإعادة توصيل الأوتار والعضلات المتضررة، مع عمل إصلاح ميكروسكوبي للعصب الزندي، وبدأ المريض بالتعافي بشكل ملحوظ، مع استعادة الحركة والإحساس في اليد اليسرى.

وقد صرحت الدكتورة حنان أبو الخير مدير المستشفى "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد الإلتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لأهالي منطقة حي البساتين والمعادي".

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل إنقاذ حياة توأم حديث الولادة بعد عملية ولادة قيصرية مبكرة بمستشفى القباري



استقبال حالة ولادة قيصرية طارئة





وقامت مستشفى القباري باستقبال حالة ولادة قيصرية طارئة، وقد تم ولادة طفلين تؤام مبكرًا، وتم دخول الطفلين فورًا إلى قسم المبتسرين وتم وضع الطفلين على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة ضيق حاد بالتنفس بسبب الولادة المبكرة، وعدم اكتمال الجهاز التنفسي.

كما أفاد الفريق الطبي أن الطفلان كانا يعانيان من نقص ملحوظ بالوزن، وعدم انتظام جميع علاماتهما الحيوية، وقام الفريق الطبى بوحدة المبتسرين بعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعات، والبدء بخطة العلاج الدوائية، ليتم فصل الطفلين بالتتابع من أجهزة التنفس الصناعي، بعد فترة تجاوزت السبعة أيام ليتم تعافيهما.



وأكدت امانة المراكز الطبية المتخصصة أنه قد تم خروج الطفلين من المستشفى بعد تحسن الحالة، لاستكمال العلاج بالمنزل على أن تتم المتابعة الدورية للطفلين بالعيادات الخارجية.

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