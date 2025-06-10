بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

مريض متلازمة داون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، لعروس وهي تبكي أثناء زفافها على شاب مصاب بمتلازمة داون، مما أثار جدلا واسعا وسخرية من الشاب.

ومن جانبه، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع فيمن بتعمَّد السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؛ كـ«مرضى التَّوحُّد»، و«مرضى متلازمة داون»؟.

حكم التنمر والسخرية من المريض

وقالت دار الإفتاء: إن التنمّر والسخرية والاستهزاء من المرضى أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.

حزن العروس أثناء زفافها على عريس مصاب بمتلازمة داون، فيتو

وناشدت الإفتاء جميع فئات المجتمع بالتصدي لهذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلاميَّة دورها من خِلالِ بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.

وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية

من جانب آخر، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن التنمر بجميع أشكاله وألوانه هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتناقض تمامًا مع القيم الإنسانية والإسلامية التي تدعو إلى احترام الإنسان وصون كرامته، بعيدًا عن أي نوع من الأذى أو الإساءة.

وزير الأوقاف: الإسلام يُعلمنا أن العلاقة بين البشر يجب أن تكون قائمة على التعاون والتفاهم

وأضاف وزير الأوقاف أن التنمر -سواء أكان لفظيًّا أو جسديًّا- ليس مجرد تصرف غير لائق بل يحمل في طياته آثارًا نفسية مدمرة قد تفضي إلى انعدام الثقة بالنفس، وتعميق الشعور بالعزلة، وتفكيك الروابط الاجتماعية. وإن الإسلام العظيم كما هو وارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو دائمًا إلى احترام الآخرين، ويُعلمنا أن العلاقة بين البشر يجب أن تكون قائمة على التعاون والتفاهم، بعيدًا عن الإهانة أو السخرية. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ} [الحجرات: 11]، مشيرًا إلى أن هذه الآية تأمرنا بعدم السخرية من الآخرين أو التقليل من شأنهم، وتحث على تعزيز الاحترام المتبادل وعدم إهانة أي شخص مهما كانت مكانته أو حالته.

كما أضاف الوزير أن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تؤكد في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ضرورة الابتعاد عن كل ما يسبب الأذى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" [رواه النسائي]. وهذا الحديث الشريف يُظهر بوضوح أن الإسلام لا يقرّ أي نوع من أنواع التنمر أو الأذى، سواء أكان لفظيًّا أو جسديًّا، ويحث على التعايش السلمي والتعاون بين الناس بكل حب واحترام.

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