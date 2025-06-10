بعد زواج عريس بمتلازمة داون، هل ينتقل المرض بالوراثة وما هي أعراضه؟

تصدر زواج عريس بمتلازمة داون محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لعروس وهي تبكي أثناء زفافها على شاب مصاب بمتلازمة داون الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

زواج عريس بمتلازمة داون

ومتلازمة داون هى أحد الأمراض الجينية، وتقدم فيتو أهم المعلومات عن المرض وأعراضه وأسباب الإصابة به وهل متلازمة داون مرض وراثي أم لا.

ما هي متلازمة داون؟

بحسب الجمعية الأمريكية لمتلازمة داون فيوجد في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، توجد نواة تخزن فيها المادة الوراثية في الجينات.

وتحمل الجينات الشفرات المسؤولة عن جميع الصفات الموروثة، وتتجمع على شكل هياكل عضوية تسمى الكروموسومات وعادةً، تحتوي نواة كل خلية على 23 زوجًا من الكروموسومات، نصفها موروث من كل من الوالدين وتحدث متلازمة داون عندما يكون لدى الفرد نسخة إضافية كاملة أو جزئية من الكروموسوم 21.

تغير هذه المادة الوراثية الإضافية مسار النمو وتسبب السمات المرتبطة بمتلازمة داون.

أعراض متلازمة داون

ومن السمات الجسدية الشائعة لمتلازمة داون ضعف العضلات، وقصر القامة، وانحناء العينين للأعلى، ووجود ثنية عميقة واحدة في منتصف راحة اليد.

ويعاني المصابون بمتلازمة داون من درجات متفاوتة من التأخر الإدراكي، تتراوح بين الخفيف جدًا والشديد، ومعظم المصابين بمتلازمة داون يعانون من تأخر إدراكي يتراوح بين الخفيف والمتوسط.

ويعد كل شخص مصاب بمتلازمة داون فردا فريدا، وقد يمتلك هذه السمات بدرجات متفاوتة، أو قد لا يمتلكها على الإطلاق.

ما مدى انتشار متلازمة داون؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يولد طفل واحد تقريبًا من كل 775 طفلًا في الولايات المتحدة مصابًا بمتلازمة داون، مما يجعلها الحالة الكروموسومية الأكثر شيوعًا.

ويُولد حوالي 5000 طفل مصاب بمتلازمة داون في الولايات المتحدة سنويًا.

جميع أنواع متلازمة داون هي حالات وراثية مرتبطة بالجينات ولكن 1% فقط من حالات متلازمة داون لها مكون وراثي ينتقل من الوالد إلى الطفل عبر الجينات.

ما هي احتمالية إنجاب طفل ثان مصاب بمتلازمة داون؟

بمجرد أن يولد أحد الوالدين طفلًا مصابًا بمتلازمة داون، يقدر أن فرص إنجاب طفل آخر مصاب بمتلازمة داون هي 1 من 100 حتى سن الأربعين.

يبلغ خطر تكرار انتقال الجين حوالي 3% إذا كان الأب حاملًا للجين، و10-15% إذا كانت الأم حاملة للجين

هل يستطيع المصاب بمتلازمة داون الزواج والإنجاب؟

بحسب الجمعية الأمريكية لمتلازمة داون يمكن المصاب بمتلازمة داون الزواج والإنجاب ولا يوجد فرق بينهم وبين الإنسان غير المصاب.

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