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12 ملعبا في 11 مدينة أمريكية تستعد لكأس العالم للأندية، كاليفورنيا تضم أكبر ستاد بسعة 89 ألف مشجع، نيوجيرسي تستضيف نهائي البطولة، والأهلي يلعب في ميامي

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لـ كأس العالم للأندية 2025، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة بنظامها الموسع، بمشاركة 32 فريقًا من قارات العالم، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو  المقبل، على 12 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية، خلال 63 مباراة.

روز بول في باسادينا الأكبر في مونديال الأندية

ويعد ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا، الأكبر من بين الملاعب المستضيفة، بسعة 88 ألفًا و500 متفرج، وقد افتتح عام 1922، ويستضيف 6 مباريات من دور المجموعات بالبطولة.

النهائي في نيوجيرسي

ويليه من حيث السعة ملعب "ميتلايف إيست" في نيوجيرسي، بسعة 82 ألفًا و500 متفرج، ويستضيف 5 مباريات من البطولة، في مرحلة المجموعات، ومباراة في ربع النهائي، ومباراتين في نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية لـ كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي في ميامي

وتضم قائمة الملاعب المستضيفة أيضًا ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بجورجيا، بسعة 75 ألف متفرج، ويستضيف مباراة نادي العين أمام مانشستر سيتي، إلى جانب مباريات من المجموعات الأخرى ودور الـ16 وربع النهائي، وملعب بنك أمريكا في شارلوت بكارولاينا الشمالية، بنفس السعة، ويستضيف مباريات في دور المجموعات ودور الـ16، وملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا، بسعة 69 ألف متفرج، والذي يستضيف 7 مباريات في مرحلة المجموعات، ومباراتين في الأدوار الإقصائية، وملعب "لومين فيلد" في سياتل، بسعة 69 ألف متفرج، ويستضيف 6 مباريات من دور المجموعات، وملعب "هارد روك" في ميامي، بسعة 65 ألف متفرج، والذي يحتضن المباراة الافتتاحية بين ميامي الأمريكي والأهلي، بالإضافة إلى 7 مباريات أخرى.

كما تضم القائمة ملعب "كامبينج وورلد" في فلوريدا، بسعة 69 ألف متفرج، ويستضيف عددا من مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وملعب "جيوديس بارك" في ناشفيل، بسعة 30 ألف متفرج، ويستضيف 3 مباريات من دور المجموعات، وملعب "إنتر آند كو" في أورلاندو، بسعة 25 ألف متفرج، ويستضيف مباراتين من دور المجموعات، وملعب "تي كيو إل" في سينسيناتي بأوهايو، بسعة 26 ألف متفرج، ويستضيف 4 مباريات من دور المجموعات، وملعب "أودي فيلد" في العاصمة واشنطن، وهو الأصغر بين الملاعب المشاركة، بسعة 20 ألف متفرج، ويستضيف 3 مباريات من دور المجموعات، من بينها مباراتا العين مع يوفنتوس والوداد المغربي.

وتعد هذه النسخة، الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد الأندية والمباريات، وتهدف إلى تعزيز مكانة البطولة على مستوى الأندية العالمية، عبر توسيع قاعدة المشاركة وزيادة التنافسية.

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