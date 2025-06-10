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رياضة

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية، بالميراس البرازيلي يكشف عن قميصه الجديد

بالميراس، فيتو
بالميراس، فيتو

كشف نادي بالميراس البرازيلي عن زيه الرسمي، استعدادا للمشاركة في مونديال كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد بالميراس في المجموعة الأولى رفقة النادي الأهلي وإنتر ميامي وبورتو البرتغالي.

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وحصلت “فيتو” على قائمة الأهلي الرسمية التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية
 

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي 

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة، وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.
الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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