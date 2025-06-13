الجمعة 13 يونيو 2025
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انفوجراف

مباريات الإعداد لليفربول قبل الموسم الجديد (انفوجراف)

ليفربول
ليفربول

 

 

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أتلتيك بلباو انفوجراف ملعب انفيلد يوكوهاما هونج كونج

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