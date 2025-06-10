شاب ينعى نفسه ويتخلص من حياته بعد حرمانه من رؤية أطفاله بالغربية

أقدم شاب في العقد الرابع من عمر مقيم بقرية طوخ مزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية على إنهاء حياته بعد أن نشر منشورًا مؤثرًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" نعى فيه نفسه وعبّر عن ألمه النفسي العميق جراء حرمانه من رؤية طفليه "أسماء" و"إياد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الذي كتبه الشاب “أبو النجا. ل” قبيل الحادث بلحظات، والذي حمل كلمات تحمل يأسًا وحزنًا شديدًا حيث ودّع فيه أصدقاءه وأهله في محافظة الغربية مستذكرًا طفليه اللذين حُرم من رؤيتهما لفترة طويلة، مما ضاعف من معاناته النفسية وأدى إلى تفاقم شعوره بالوحدة والانكسار.

بحسب مصادر مقربة من أسرة الشاب، فقد كان "أبو النجا" يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مشكلات أسرية، انتهت بحرمانه من التواصل مع أطفاله، وهو ما ترك أثرًا بالغًا على حالته النفسية ودفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

وقد هرع أهالي قرية طوخ مزيد بمحافظة الغربية إلى مكان الحادث فور علمهم بما حدث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث عبّر المئات من أصدقاء ومعارف الفقيد عن حزنهم وصدمتهم من الواقعة، مطالبين بضرورة الانتباه للصحة النفسية، وفتح نقاش مجتمعي أوسع حول قضايا "الآباء المحرومين من أبنائهم" وضرورة تعزيز آليات الدعم النفسي والأسري.

من جهتها، بدأت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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