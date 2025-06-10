محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب لسيارات الأجرة

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالاستعداد المسبق لصيف ٢٠٢٥، من خلال العمل على توفير وسائل نقل جماعية مناسبة ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب لسيارات الأجرة.

وأكد على جميع الجهات بسرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، وتكثيف حملات المرورية لمراقبة مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب.

وفي إطار التنسيق بين محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية، فقد تم تنفيذ عدة حملات مكبرة لضبط السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب وخاصة داخل مواقف السيارات؛ مثل:( محطة مصر-الموقف الجديد-الكيلو ٢١)، وقد تم خلال الحملات الاستفسار من المواطنين عن التزام السائق بالأجرة المُقررة، وتم ضبط السائقين المخالفين وتحرير غرامات فورية لهم.

وعلى الصعيد ذاته؛ قامت محافظة الإسكندرية بتجهيز ثمان مواقف وهي: ( موقف محطة مصر - الموقف الجديد- موقف الساعة- موقف العوايد- موقف المنشية- موقف بسيون ابو سليمان- موقف الكيلو ٢١ - موقف العامرية) للعمل على مدار ٢٤ ساعة ( بنظام ٣ ورديات)؛ بالإضافة إلى تعزيز جميع مواقف السرفيس بعدد عمال إضافي خلال فترات الذروة للمساعدة في تحميل الركاب ومنع تكدس المواطنين، كما قامت هيئة النقل العام بزيادة عدد أتوبيسات النقل العام خلال أوقات الذروة للمساهمة في نقل الركاب ومنع تكدسات المواطنين.

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