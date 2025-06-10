الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، محاولات في الأهلي لإقناع أوجستي بوش بالبقاء

أوجستي بوش، فيتو
أوجستي بوش، فيتو

كرة السلة، استقر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على الرحيل بعد حصد لقب دوري السوبر وعدم تجديد تعاقده.

ويسعى مسئولو النادي الأهلي لإقناع المدير الفني الإسباني بالبقاء وعدم الرحيل من خلال عروض مادية مغرية.

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني الإسباني أبلغ مسئولي النادي الأهلي برغبته في الرحيل وعدم تجديد التعاقد، وأن هناك أكثر من بديل لدى الأهلي حال رحيل أوجستي بوش.

وحصد أوجستي مع الأهلي عدد كبير من البطولات كان اخرها دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة اوجستي بوش الأهلي دوري السوبر النادي الأهلي

مواد متعلقة

كرة السلة، موعد مباراة الاتحاد وبطل أنجولا في نصف نهائي الدوري الأفريقي

كرة السلة، الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لنصف نهائي الدوري الأفريقي

بمشاركة الاتحاد، مواجهات قوية في نصف نهائي الدوري الأفريقي لـ كرة السلة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يواجه بطل أنجولا في نصف نهائي الدوري الأفريقي

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تنتقد تضارب سياسات "المركزي" وحكومة مدبولي، وتحذر من هروب المستثمرين

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الخليج والجامعة العربية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية