كرة السلة، محاولات في الأهلي لإقناع أوجستي بوش بالبقاء

كرة السلة، استقر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي على الرحيل بعد حصد لقب دوري السوبر وعدم تجديد تعاقده.

ويسعى مسئولو النادي الأهلي لإقناع المدير الفني الإسباني بالبقاء وعدم الرحيل من خلال عروض مادية مغرية.

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني الإسباني أبلغ مسئولي النادي الأهلي برغبته في الرحيل وعدم تجديد التعاقد، وأن هناك أكثر من بديل لدى الأهلي حال رحيل أوجستي بوش.

وحصد أوجستي مع الأهلي عدد كبير من البطولات كان اخرها دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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