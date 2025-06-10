البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم

قرر البنك المركزي المصري سحب سيولة بنحو 340.9 مليار جنيه من السوق المصرفي اليوم الثلاثاء، من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 17 بنكًا، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتحسين نفاذ سياسته النقدية.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار البنك بتعديل آلية قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر فائدة قدره 25.5%.

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك عند مستوى سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور) وسيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.