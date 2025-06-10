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اقتصاد

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

قرر  البنك المركزي المصري سحب سيولة بنحو 340.9 مليار جنيه من السوق المصرفي اليوم الثلاثاء، من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 17 بنكًا، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتحسين نفاذ سياسته النقدية.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار البنك بتعديل آلية قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر فائدة قدره 25.5%. 

وأكد البنك المركزي أنه سيستمر في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك عند مستوى سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور) وسيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

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