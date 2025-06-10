ألغام في بحر الذكريات، "الكرمة" تحتفي بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق بإصدار جديد

احتفاءً بذكرى ميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق التي توافق اليوم 10 يونيو الجاري، أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع عن قرب إصدار عمل جديد لم يُنشر من قبل للعراب، يحمل عنوان “ألغام في بحر الذكريات”.

كتاب ألغام في بحر الذكريات

يأتي هذا الكتاب ليكشف جانبًا غير مألوف من إبداع الراحل، حيث يضم 46 قصيدة شعرية كتبها على مدار سنوات مختلفة واحتفظ بها في كراسة خاصة، أقدمها حينما كان في الرابعة عشرة من عمره، وأحدثها في عام 1992.

القصة وراء هذا الإصدار تحمل لمسة خاصة، إذ حرصت عائلة د. أحمد خالد توفيق على مشاركة قرائه هذا الجانب من أدبه، والذي بدأ قبل كتابته للسلاسل، وإن كان قد استخدم أحيانًا أبياتًا من هذه القصائد في بعض كتاباته على لسان أبطاله، كما نوه لكتابته الشعر في مقالة «استقالة شاعر».

تعاون أسرة الكاتب الراحل مع دار الكرمة

وبناءً على ذلك، تواصلت العائلة مع دار الكرمة لنشر هذه القصائد، ليحظى القراء بفرصة فريدة لاكتشاف جانب أدبي جديد من أعماله - مختلفًا عن الروايات وسلاسل الإثارة والتشويق التي اشتهر بها - ولكنه يعكس بشدة توجهاته الأدبية والإبداعية.

«ألغام في بحر الذكريات» يتنوع محتواه بين القصائد العاطفية والتأملية، ويمنح القراء نافذة على أفكار ومشاعر د. أحمد خالد توفيق في مراحل مختلفة من حياته، عاكسة تطور رؤيته الإبداعية.

موعد طرح الكتاب الجديد

سيُطرح الكتاب بالتزامن مع افتتاح معرض الإسكندرية للكتاب، والذي ينطلق في 5 يوليو 2025.

يأتي هذا التعاون بين دار الكرمة وعائلة الكاتب الراحل ضمن جهود الحفاظ على إرث د. أحمد خالد توفيق، الذي يُعد أحد أبرز الكتاب في العالم العربي. وإصدار هذا الديوان لا يمثل فقط تكريمًا لإبداعه، بل هو نافذة جديدة إلى أفكاره وتأملاته التي ستظل تلهم الأجيال القادمة.

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

وُلد د. أحمد خالد توفيق في مدينة طنطا في 10 يونيو عام 1962، وتخرج في كلية الطب عام 1985، ليحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997. وبدأت مسيرته الأدبية في التسعينيات بكتابة سلاسل مثل «ما وراء الطبيعة» و«فانتازيا» و«سافاري»، التي حققت نجاحًا هائلًا وجعلته من الكتاب الأكثر شعبية بين الشباب.

أصدرت الكرمة العديد من أعماله الشهيرة، منها رواية «في ممر الفئران»، والمجموعات القصصية «الهول»، و«أفراح المقبرة»، و«رفقاء الليل»، بالإضافة إلى كتابه حول العلم وشبه العلم «شَربة الحاج داود»، وعدد من ترجماته الأدبية.

ورغم رحيله في عام 2018، يظل د. أحمد خالد توفيق حاضرًا بإبداعه وتأثيره العميق في الأدب العربي وفي ملايين القراء في العالم العربي.

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