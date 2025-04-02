الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

7 سنوات على ذكرى رحيل أديب الشباب أحمد خالد توفيق

احمد خالد توفيق،فيتو
احمد خالد توفيق،فيتو

تمر اليوم الأربعاء الذكرى السابعة على رحيل الأديب والطبيب أحمد خالد توفيق صاحب قائمة الروايات والإصدارات الأكثر مبيعا بالشرق الأوسط لدى الشباب، فله أكثر من 10 روايات استطاعت أن تحافظ على مكانها في قوائم الأكثر مبيعا منذ صدورها وحتى الآن منها على سبيل المثال لا الحصر؛ "يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"شآبيب" و"السنجة"، بالإضافة إلى العديد من الكُتب العلمية والترجمات البديعة وقصص أدب الرعب المصور.

 

فيعتبر “أحمد خالد توفيق” أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب، والفنتازيا، والخيال العلمي والملُقب بـ العراب وأديب الشباب.

 

أحمد خالد توفيق

وبدأت رحلة أحمد خالد توفيق الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995، وسلسلة سفاري عام 1996. في عام 2006، سلسلة دبليو دبليو دبليو.

 

ألف أحمد توفيق روايات حققت نجاحًا واسع المدي لصدقها وعمق قصتها مع الحفاظ الشديد على السلاسة فى الطرح والكلمات والمصطلحات المكتوبة.. وأشهرها رواية يوتوبيا عام 2008، وقد تُرجمت إلي عدة لغات، وأُعيد نشرها في أعوام لاحقة. وكذلك رواية السنجة التي صُدرت عام 2012، ورواية مثل إيكاروس عام 2015. ثم رواية في ممر الفئران التي صُدرت عام 2016، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى مثل: قصاصات قابلة للحرق، وعقل بلا جسد، والآن نفتح الصندوق التي صُدرت على ثلاثة أجزاء.

اشتهر أيضًا بالكتابات الصحفية، فقد انضم عام 2004 إلي مجلة الشباب التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، وكذلك كانت له منشورات عبر جريدة التحرير والعديد من المجلات الأخرى، وكان له أيضًا نشاط في الترجمة، فنشر سلسلة رجفة الخوف، وهي روايات رعب مُترجمة، وكذلك ترجم رواية نادي القتال الشهيرة من تأليف تشاك بولانيك، وكذلك ترجمة رواية ديرمافوريا عام 2010، وترجمة رواية عداء الطائرة الورقية عام 2012، وترجمة تشي جيفارا: سيرة مصورة عام 2018.

استمر نشاطه الأدبي مع مزاولته مهنة الطب، فقد كان عضو هيئة التدريس واستشاري قسم أمراض الباطنة المتوطنة في كلية الطب بجامعة طنطا.. إلى أن توفي في 2 أبريل 2018 عن عمر يناهز 55 عامًا  أثر أزمة صحية مفاجئة تاركا إرث أدبي متميز يتهافت عليه العديد من القراء الشباب حتى الآن.

 

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أحمد خالد توفيق الإصدارات الأكثر مبيعا تشي جيفارا رواية يوتوبيا سلسلة ما وراء الطبيعة ما وراء الطبيعة مثل ايكاروس مجلة الشباب

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