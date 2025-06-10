بطولة هدى حسين، عدد حلقات مسلسل الصحبة الحلوة

ينتظر محبو المسلسلات الخليجية، خاصة عشاق أعمال الفنانة هدى حسين، عرض عمل جديد لها قريبا وهو مسلسل “الصحبة الحلوة” (البحث عن خديجة زيدان)، والذي سينطلق عرضه ابتداءً من 13 يونيو الجاري على منصة شاهد.

ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل الصحبة الحلوة

وينتمي مسلسل الصحبة الحلوة إلى الأعمال القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط.

تعرف على شخصيات مسلسل الصحبة الحلوة

ومسلسل الصحبة الحلوة عمل درامي اجتماعي من بطولة النجمة هدى حسين، التي تجسد شخصية سدرة، المحور الرئيسي في قصة العمل والشخصية الرئيسية.

وشخصية سدرة عتيج هي سبعينية بروح فتاة في العشرين من عمرها، وهي تتابع دوما عن كثب صفحة الوفيات، وتواجه دوما ماضيها بسبب قراراتها الارتجالية.

وإلى جانب شخصية سدرة توجد شخصيات أخرى منها موزة هلال والتي تجسد شخصيتها الفنانة فينيسيا هارون فهي صديقة سدرة منذ الطفولة وهي عاشقة الأناقة.

وهناك أيضا شخصية فيضة ضيدان التي تجسدها الفنانة هبة ناصر، وهي صديقة سدرة وموزة منذ الطفولة، وتُعرف بعلاقتها القوية والمميزة مع أبنائها، وتتمتع بشخصية ذات طابع بدوي أصيل.

ومن أبرز الشخصيات الأساسية في العمل أيضا شخصية إبراهيم الذي يجسده الفنان عبد الله التركماني، وهو شقيق سدرة عتيج (هدى حسين) ولديه نشاطات مريبة وقراراته الخاطئة تورط عادة شقيقته سدرة.

أبطال مسلسل الصحبة الحلوة على شاهد

المسلسل بطولة هدى حسين، هبة ناصر، فينيسيا، شبنم خان، ميثم الحسيني، سعاد الشطي، أنوار المنصور، وآخرون، وهو من إخراج المخرج محمد دحام الشمري، وكتابة عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، ويُعد هذا المسلسل عودة جديدة للتعاون بين الشمري والنجمة هدى حسين، بعد تجارب ناجحة في السنوات الماضية.

قصة مسلسل الصحبة الحلوة

وتدور أحداث المسلسل حول لحظة عزاء تتحول بشكل غير متوقع إلى محطة عاطفية تلتقي فيها صديقات بعد أعوام طويلة من الغياب، حيث يشعل اللقاء فتيل الحنين، ويدفعهن نحو رحلة مؤثرة للبحث عن صديقة لهن فرقت بينهن ظروف الحياة، فيما تتكشف الكثير من الحكايات والمواقف بين الماضي والحاضر، كما يعالج العمل بعض العادات الاجتماعية السلبية وأساليب التربية الخاطئة.

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