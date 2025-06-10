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محافظات

وفاة محمود كريم ضحية عاصفة الإسكندرية

محمود كريم ضحية عاصفة
محمود كريم ضحية عاصفة الإسكندرية، فيتو

 توفى منذ قليل محمود كريم، ضحية عاصفة الإسكندرية التي ضربت المحافظة قبل عيد الأضحى المبارك بعدة أيام، وتسببت في سقوط شرفة عقار على سيارة كان يستقلها الفقيد ويحاول الهروب من العاصفة.

 

وفاة ضحية عاصفة الإسكندرية 

 وأعلن أحمد كريم، شقيق الفقيد، وفاته قبل قليل، وأنه سيجري تشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد العمري وسط المحافظة، والدفن في مقابر العمود القريبة من المسجد، وذلك بعد معاناة من جراء إصابته بسبب العاصفة.

وكان محمود كريم قد أصيب خلال العاصفة التي ضربت محافظة الإسكندرية قبل عيد الأضحى المبارك بعدة أيام، بسبب سقوط شرفة عقار على سيارة يستقلها في منطقة سبورتنج أثناء هروبه من الكورنيش، ومكث عدة أيام في المستشفى في حالة خطيرة  قبل أن يغيبه الموت اليوم. 

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