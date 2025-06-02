شقيق ضحية عاصفة الإسكندرية: أخي يصارع الموت بسبب الإهمال في ترميم عقار سبورتنج

طالب أحمد كريم، شقيق محمود ضحية سقوط شرفة سبورتنج أثناء عاصفة الإسكندرية، محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالتدخل وإنقاذ شقيقه الذي يصارع الموت، بسبب انهيار شرفة عقار عليه أثناء العاصفة التي ضربت المحافظة.

ضحية عاصفة الإسكندرية: شقيقي يصارع الموت

وأكد كريم، أنه لم يتواصل معهم أي مسئول رغم أنه ضحية إهمال العقارات الآيلة للسقوط وحالته خطرة للغاية، كما أنه خلال تلك الأحداث كان هناك قصور واضح من كافة الأجهزة أدت إلي ما نحن فيه، بدءا من سيارة الإسعاف والمستشفي التي نقل إليها والتي انقطعت فيها الكهرباء وكانت غارقة في مياه الأمطار بسيدي جابر.

وأوضح، أن شقيقه أصيب في سقوط شرفة عقار سبورتنج التي سقطت علي سيارته أثناء محاولتهم الهرب من العاصفة في طريق الكورنيش، وتسببت في إصابة خطيرة له وقد يكون ميت إكلينيكا، لافتا إلى أنه متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر ٦ أشهر فقط، ويعمل في القطاع الخاص وتأمينه كان ١٢ الف جنيه استنفذ خلال ساعتين فقط في المستشفي.

محاسبة المسئولين عن الإهمال

وشدد كريم،علي ضرورة محاسبة من تسبب في إهمال ترميم شرفة العقار الصادر له قرار ترميم، ومسئوليالأرصاد الجوية الذين لم يعلنوا عن تلك العاصفة، فلا يعقل أن يصدر قرار ترميم من ٥ سنوات ويكون علي الورق قد تم تنفيذه وعلي أرض الواقع لم يتم ذلك، وهو ما جري إثباته في محضر الشرطة، مؤكدا أنه لن يترك حق شقيقه من الذين تسببوا في هذا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.