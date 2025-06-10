سعيد زعتر يسلم راية القيادة التنفيذية لمجموعة كونتكت المالية إلى جون سعد

قام سعيد زعتر بتسليم القيادة التنفيذية لـ جون سعد، الذي تم اختياره عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تولي سعيد زعتر منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية، التي واصلت تحقيق أداءً قويً على مدار السنوات، بمحفظة تمويلية ضخمة تتجاوز الـ 21 مليار جنيه مصري في عام 2024، ويأتى هذا كخطوة تعكس الالتزام المستمر بتعزيز مسيرة النمو والتطور وترسيخ ريادتنا في السوق المصري.

تطوير حلول تمويلية مبتكرة

بخبرةٍ تزيد عن عشرين عامًا في مجالات الأعمال التجارية والتسويق، يتمتع جون سعد بسجل حافل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا وتطوير الأعمال في أسواق مختلفة، حيث بدأ سعد مسيرته المهنية في إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر بإدارة التسويق، ثم تولى مناصب قيادية بارزة، من بينها رئيس القطاع التجاري في عدد من الشركات الكبرى في مصر وقطر والسعودية والإمارات، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في سوق الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى جانب ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإحدى الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وعلق جون سعد، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة قائلًا: "يسعدني الانضمام إلى مجموعة كونتكت المالية، وأود أن أعبر عن امتناني لسعيد زعتر على ما قدمه من جهود جبارة في قيادة الشركة إلى موقعها الحالي كأحد أبرز الكيانات المالية غير المصرفية في مصر، أفخر بأن أكون جزءًا من هذا الكيان الكبير، الذي بلغ إجمالي جحم تمويلاته منذ تأسيس الشركة قرابة الـ 75 مليار جنيه مصري، وسأسعى إلى البناء على هذه النجاحات، مع التركيز على جودة الخدمة، واحتياجات العملاء، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة لضمان استمرارية التميز والنمو، مستندين إلى هذا التاريخ العريق وهذه القيم الراسخة للمجموعة."

وتعكس هذه الخطوة التزام كونتكت المتواصل بتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مستندةً إلى أكثر من 24 عامًا من الريادة في تأسيس قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، فمنذ حصولها على أول ترخيص لمزاولة النشاط، استحدثت كونتكت آليات وحلولًا تمويلية مبتكرة عبر ذراعيها الرئيسيين، "كونتكت للتمويل"، التي تقدم حلولًا تمويلية متنوعة تشمل تمويل السيارات، الأثاث، التشطيبات، التعليم، النوادي، والتمويل الأخضر، و"كونتكت كريدي تك"، التي أسهمت في تطوير تجربة التمويل الرقمي من خلال تطبيق "كونتكت ناو" المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منح الموافقات الفورية والتقييم الائتماني السريع، كما تشمل أنشطة المجموعة أيضًا التأجير التمويلي، التمويل العقاري، والتخصيم، من خلال شبكة تضم 72 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وفرعها في دبي الذي يقدم خدمات كونتكت للمصريين المقيمين في الإمارات، إلى جانب تواجدها الإقليمي في كينيا عبر شركتها التابعة ."Almasi"

هيكلة وإدارة أدوات الدين

ولطالما كانت كونتكت، من خلال "شركة ثروة للتوريق"، الأولى في مصر في مجال إدارة أدوات الدين، حيث نجحت في إغلاق إصدارها 45 لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة، وقد بلغ عدد إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت 29 إصدارًا، بإجمالي قيمة تقارب 30 مليار جنيه مصري، مما يعكس خبرتها الإستثنائية في هيكلة وإدارة أدوات الدين وكفاءتها في جذب المستثمرين، وذلك بخلاف إصدارات الصكوك، مما يعكس خبرتها الاستثنائية في هيكلة وإدارة أدوات الدين وكفاءتها في جذب المستثمرين، ويؤكد مكانتها كأكبر كيان متكامل في قطاع التوريق والصكوك في مصر.

ولم تقتصر ريادة كونتكت على قطاع التمويل فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع التأمين من خلال شركاتها المتخصصة: ثروة للتأمين، وثروة لتأمينات الحياة، وكونتكت للوساطة التأمينية، حيث واصل قطاع التأمين في كونتكت تحقيق أداءً استثنائيًا بإجمالي أقساط تأمينية يقارب ال 7 مليار جنيه مصري حتي عام 2024، مما يؤكد قدرتها على تقديم حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتعزز مكانتها الرائدة.



ويعود هذا النجاح إلى نهج كونتكت القائم على الابتكار والتحول الرقمي، حيث تعتمد قوتها على فريق من الكفاءات والخبرات يضم أكثر من 3000 موظف، ما جعلها الكيان المالي الأبرز في مصر، وتواصل الشركة ريادتها في السوق من خلال حلولها الرقمية إذ يسهم تطبيقها "كونتكت ناو" في تسهيل حصول العملاء على التمويلات، كما تقدم منصتها "كونتكت كارز دوت كوم"، أول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، حلولًا مبتكرة تسهل على المستخدمين والتجار عمليات البيع والشراء وتمويل السيارات وتأمينها، مع نمو عدد مستخدميها الشهري إلى 1.2 مليون بنهاية 2024، ونتيجة لهذا النجاح، تم اختيار كونتكت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في مصر للعام الثاني على التوالي، ومع هذا الأساس القوي، تواصل كونتكت تعزيز مكانتها كشركة رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية والذراع الرقمية الأقوى للتمويل والتأمين في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.