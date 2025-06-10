يعاني من أزمة نفسية، عاطل يشعل النار في نفسه بأوسيم

تستمع نيابة أوسيم لأقوال شهود العيان في إشعال شخص النيران في نفسه، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بالجسم.

تفاصيل إشعال عاطل النيران في نفسه

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد فرحات، رئيس مباحث أوسيم، يفيد بإصابة شاب بحروق خطيرة بعد قيامه بسكب مادة البنزين على جسده وإضرام النيران بنفسه.

وكشفت التحريات الأولية أن المصاب عاطل عن العمل، ويعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وسبق له تلقي العلاج داخل مستشفى للصحة النفسية.

وتولت النيابة التحقيق التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم عن الحادث، وأفادت المعاينة بأنه من قام بإشعال النيران في نفسه، لمروره بأزمة نفسية، ولم يتهم أهله أحد بالتسبب في الواقعة.

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