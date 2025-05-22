قرارت النيابة في مقتل سيدة على يد زوجها عقب وصلة تعذيب وحشية بأوسيم

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة جريمة مروعة، بعدما أقدم عامل خردة على قتل زوجته، عقب وصلة تعذيب وحشية انتهت بلفظها أنفاسها الأخيرة داخل مسكنهما، بسبب خلافات زوجية متكررة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من قسم شرطة أوسيم، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل منزلها، وعليها آثار تعذيب واضحة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليها مصابة بجروح وكسور وكدمات شديدة في مختلف أنحاء جسدها، تشير إلى تعرضها لضرب مبرح قبل وفاتها.

كشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وزوجها، عامل خردة، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، أقدم خلالها الزوج على استخدام عصا خشبية "شومة" وانهال بها ضربًا على جسد زوجته، محدثًا بها إصابات بالغة أودت بحياتها، ثم لاذ بالفرار فور تأكده من مفارقتها الحياة.

وتمكنت قوات المباحث من تعقب الجاني وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة كاملة نتيجة خلافات أسرية متكررة.

وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة بعد توقيع الطب الشرعي الكشف عليها لبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها الكاملة.

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