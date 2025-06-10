زهرة العلا، هنادي السينما ورومانسية الأبيض والأسود

زهرة العلا، في مثل هذا اليوم، العاشر من يونيو عام 1934، ولدت الفنانة القديرة زهرة العلا بحي محرم بك بالإسكندرية، لتكون واحدة من جميلات ورمزيات السينما الكلاسيكية المصرية، ووجهًا رومانسيًا طيبًا طبع في ذاكرة الأجيال.

زهرة العلا فى شبابها

بدايات موهبة واعدة

منذ الصغر، عشقت زهرة العلا الفن، وبرزت موهبتها في فرقة التمثيل المدرسية، بدعم من بيئة فنية مهيأة، خاصة لصداقة والدها بالفنان الكبير يوسف وهبي، ورغم ترددها المستمر على مسرحه، رفض وهبي انضمامها للتمثيل لصغر سنها، لكنها لم تيأس، فالتحقت بمعهد التمثيل وتخرجت عام 1954 الأولى على دفعتها، تحت رعاية المسرحي الكبير زكي طليمات الذي تبناها فنيًا، وشاركت معه في عدة مسرحيات بارزة مثل البخيل ومريض بالوهم وحورية من المريخ.

فاتن وزهرة العلا فى دعاء الكروان

"أنا بنت ناس" والبداية السينمائية الحقيقية

اتجهت زهرة العلا إلى السينما، وظهرت للمرة الأولى في فيلم خدعني أبي مع عزيزة أمير، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال فيلم أنا بنت ناس، الذي فتح أمامها أبواب الشهرة، ووصفها بعده يوسف وهبي بأنها "ممثلة عالمية".



زهرة العلا.. سنيدة لا تُنسى

رغم موهبتها المتميزة ووجهها الجميل، حُصرت زهرة العلا في أدوار "الفتاة الطيبة" أو "السنيدة"، حيث كانت صديقة البطلة في معظم أعمالها. وقد اعترفت هي بذلك قائلة: "أنا السبب في ذلك، وافقت على البطولة الثانية حبًا في الشخصيات التي كنت أقدمها، ولم يكن يهمني حجم الدور بقدر عمقه وتأثيره."

قدمت زهرة العلا أكثر من 120 فيلمًا سينمائيًا، من بينها: المرأة المجهولة، سر طاقية الإخفاء، رد قلبي، في بيتنا رجل، جميلة بوحريد، أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية، دعاء الكروان (دور "هنادي" الشهير الذي لقبها به الجمهور)، سواق الأوتوبيس.

وقد اختير ستة من أفلامها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء عام 1996.

الوجه الدرامي للتلفزيون

مع انطلاق التلفزيون المصري، كانت زهرة العلا من أوائل نجماته، وشاركت في أولى مسلسلاته بنت الحتة مع صلاح قابيل، وتوالت مشاركاتها حتى وصلت إلى أكثر من 50 مسلسلًا، من أبرزها الزوجة آخر من يعلم، الذي كان آخر ظهور لها على الشاشة.

النهاية.. اعتزال ووداع مؤلم

بعد رحلة فنية تجاوزت 55 عامًا، اعتزلت زهرة العلا الفن إثر إصابتها بالشلل، وابتعدت تمامًا عن الأضواء حتى رحلت عن عالمنا في عام 2013. دُفنت في مقابر الغفير بجوار زوجها المخرج حسن الصيفي، بناء على وصيتها.

زهرة العلا.. أيقونة رومانسية لا تتكرر

في زمن الأبيض والأسود، كانت زهرة العلا واحدة من ملامحه الرقيقة، ورمزًا للرومانسية والبراءة، تمثّل جيلًا آمن بالفن كقيمة ورسالة، وستبقى أعمالها خالدة في ذاكرة السينما المصرية، وستظل "هنادي" وجهًا لا يُنسى في قلوب عشاق الفن الجميل.

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